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Эксперты рассказали, почему выросли цены на йогурты и творог

Цены на йогурты, творог, сыры и мороженое выросли из-за подорожания сырья. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров во время круглого стола в медиацентре ПАИ.

«В первую очередь цены поднялись, потому что выросла цена на зерно и зернобобовые культуры. Соответственно выросла и себестоимость молока», – сказал Александр Никандров.

Также поднятие цен повлекли и санкции, так как случился рост цен на импортную составляющую: упаковки, запчасти для техники, лекарства для животных.

Все эксперты отметили, что введение системы обязательной маркировки молочной продукции тоже сильно влияет на цену. Себестоимость одного маркировочного QR-кода составляет от 60 копеек до 1 рубля, а оборудование для маркировки стоит от нескольких до двух десятков миллионов рублей.

Генеральный директор АО «Пушкиногорский маслосыродельный завод» Николай Щураков добавил, что свою роль ещё сыграл и сахар, так как цены на него тоже поднялись.

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