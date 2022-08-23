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Политика

В Совфеде ответили на призыв Латвии изолировать часть русского общества

Призыв изолировать «нелояльных государству» русскоязычных жителей, который озвучил президент Латвии Эгилс Левитс, требует самой жёсткой реакции. Так на него ответил заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов, сообщают «Известия».

По словам сенатора, после переписывания истории и демонтажа памятников идёт запуск зачистки по признаку русскоязычности. Когда жители страны объявляются изолируемой частью общества, можно только сделать вывод, что это «возрождение гитлеровщины в XXI веке», подчеркнул Перминов.

Ранее Левитс заявил, что в латвийском обществе появилась «нелояльная государству» русскоязычная часть, которую нужно изолировать. «С начала специальной военной операции России на Украине в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть. Наша задача — разобраться с ней и изолировать её от остального общества», — заключил он.

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