В Совфеде ответили на призыв Латвии изолировать часть русского общества

16:19, 24 августа 2022, ПАИ

Призыв изолировать «нелояльных государству» русскоязычных жителей, который озвучил президент Латвии Эгилс Левитс, требует самой жёсткой реакции. Так на него ответил заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов, сообщают «Известия».

По словам сенатора, после переписывания истории и демонтажа памятников идёт запуск зачистки по признаку русскоязычности. Когда жители страны объявляются изолируемой частью общества, можно только сделать вывод, что это «возрождение гитлеровщины в XXI веке», подчеркнул Перминов.

Ранее Левитс заявил, что в латвийском обществе появилась «нелояльная государству» русскоязычная часть, которую нужно изолировать. «С начала специальной военной операции России на Украине в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть. Наша задача — разобраться с ней и изолировать её от остального общества», — заключил он.