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Общество

УМВД РФ по Псковской области и медиахолдинг «Медиацентр 60» подписали соглашение о сотрудничестве

24 августа начальник управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и директор АНО ИД «Медиацентр 60» Ирина Фёдорова подписали соглашение об информационном сотрудничестве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По словам Алексея Овсянникова, соглашение — это новый этап взаимодействия регионального управления МВД России с крупнейшим медиахолдингом области и со всеми СМИ, входящими в его состав. Ирина Фёдорова подчеркнула, что коллектив организации всегда готов содействовать и организовывать новые информационные проекты, искать и реализовывать интересные для аудитории форматы.

В целях  освещения деятельности полиции области на постоянной основе управление будет предоставлять медиахолдингу информационные, справочные, аналитические и иные материалы о планируемых и проводимых мероприятиях, событиях, значимых для региона.

Врио начальника правового отдела УМВД России по Псковской области Виктория Орлова подчеркнула, что подписание такого соглашение значительно упростит юридические вопросы взаимодействия сторон, а так же поспособствует защите прав и законных интересов граждан на территории региона.

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