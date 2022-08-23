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Политика

Макрон заявил об окончании «периода изобилия»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о конце «периода изобилия» и призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, в том числе украинского и климатического, и к дефицитам продукции. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы переживаем большие потрясения... По сути, то, что мы переживаем, можно считать окончанием периода изобилия... Нам придётся столкнуться с экономическими последствиями. Речь идёт о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными», – сказал Макрон на открытии первого после летних каникул заседания Совета министров Франции.

По его словам, французы снова столкнутся с дефицитом той или иной продукции и технологических материалов после украинского конфликта и климатического кризиса, спровоцированного засухой и пожарами.

Говоря о ситуации вокруг Украины, французский лидер заявил, что «свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв».

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизни миллионов людей.
 

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