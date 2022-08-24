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Общество

Часть улиц Пскова отремонтируют раньше запланированного срока

Ремонт дорог должен был пройти чуть позже, но по просьбам псковичей его перенесли на более ранний срок. Фото: Telegram

Улицы Новаторов, Евлентьева и участок Индустриальной от Новаторов до Литейной приведут в Пскове в порядок, пообещал глава администрации Пскова Борис Елкин.

«По контракту объекты должны быть отремонтированы до конца мая 2024 года. Однако в связи с большим количеством обращений псковичей достигнута договоренность с подрядной организацией, что ремонт начнется уже в этом году», – сообщил сити-менеджер.

По его словам, всего будет обновлено более 4 км дорог. Полностью заменят покрытие проезжей части и тротуаров. Ремонт финансируется из средств Дорожного фонда Псковской области.

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