Часть улиц Пскова отремонтируют раньше запланированного срока
Улицы Новаторов, Евлентьева и участок Индустриальной от Новаторов до Литейной приведут в Пскове в порядок, пообещал глава администрации Пскова Борис Елкин.
«По контракту объекты должны быть отремонтированы до конца мая 2024 года. Однако в связи с большим количеством обращений псковичей достигнута договоренность с подрядной организацией, что ремонт начнется уже в этом году», – сообщил сити-менеджер.
По его словам, всего будет обновлено более 4 км дорог. Полностью заменят покрытие проезжей части и тротуаров. Ремонт финансируется из средств Дорожного фонда Псковской области.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
1,5 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора получат регионы РФ
УМВД РФ по Псковской области и медиахолдинг «Медиацентр 60» подписали соглашение о сотрудничестве
Безлимитное общение: Tele2 предлагает псковичам выгодный тариф с несгораемыми минутами и гигабайтами