Часть улиц Пскова отремонтируют раньше запланированного срока

18:59, 24 августа 2022, ПАИ

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Улицы Новаторов, Евлентьева и участок Индустриальной от Новаторов до Литейной приведут в Пскове в порядок, пообещал глава администрации Пскова Борис Елкин.

«По контракту объекты должны быть отремонтированы до конца мая 2024 года. Однако в связи с большим количеством обращений псковичей достигнута договоренность с подрядной организацией, что ремонт начнется уже в этом году», – сообщил сити-менеджер.



По его словам, всего будет обновлено более 4 км дорог. Полностью заменят покрытие проезжей части и тротуаров. Ремонт финансируется из средств Дорожного фонда Псковской области.