Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников на освобождённых территориях Украины

21:32, 24 августа 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей семьям школьников в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины. Текст поручения опубликован в среду на сайте Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, правительству вместе с органами исполнительной власти Донецкой и Луганской народных республик и военно-гражданскими администрациями Запорожской, Харьковской и Херсонской областей поручено «обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от шести (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 года) до 18 лет», в случае если такие дети пошли в школу на указанных территориях.

Выплаты поручено направить не позднее 15 сентября 2022 года. Доклад по этой теме президент ждет от премьер-министра Михаила Мишустина до 1 октября.

Как сообщал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, более 1,2 тыс. школ освобожденных территорий Украины получат к новому учебному году почти 5 млн учебников, более 163 тыс. учебников будет направлено в вузы.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал о том, что школы в Донецкой и Луганской народных республиках будут отремонтированы и обеспечены бесплатными учебниками. Министр также отмечал необходимость ремонта спортивных залов школ и спортивной инфраструктуры.

Школы ДНР и ЛНР с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты, предполагается переподготовка около 15 тыс. учителей.