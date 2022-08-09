Минпросвещения: Учебный год в школах на приграничных территориях РФ начнётся очно

16:18, 09 августа 2022, ПАИ

Школы на граничащих с Донбассом и Украиной территориях в начале нового учебного года не планируется переводить на дистанционное обучение. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Никаких планов перевода на дистанционное или заочное обучение нет. Все школы в РФ, в том числе и на приграничных территориях, готовятся к новому учебному году», — сказал министр.

По его словам, власти будут ориентироваться по ситуации, но «пока так вопрос не ставится».