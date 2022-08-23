Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии

Посольство России в Латвии приготовило предложения об ответных мерах в связи со сносом советских памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, как экономического, так и дипломатического характера, заявил посол России в Латвии Михаил Ванин.

«Мы свои соображения и предложения отправляем в Москву... (Меры носят) как дипломатический, так и экономический характер», – сказал он, выступая в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

При этом посол подчеркнул, что на сегодняшний день отношения России и Латвии сведены до уровня «технических контактов».

Работы по демонтажу памятника освободителям Риги начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21:00 сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек.

Ранее МИД РФ заявил, что уничтожение памятника воинам-освободителям Риги и Латвии неприемлемо для цивилизованной страны и ведёт к дальнейшей деградации отношений Москвы и Риги.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 августа 2022

Более 8,2 тысячи заявлений подали на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму
22 августа 2022

У псковичей осталось две недели для подачи заявлений на участие в ДЭГ
21 августа 2022

Очередная гуманитарная помощь из Псковской области прибыла в Берислав
20 августа 2022

Александр Котов – о догазификации в двух районах: Сроки приближаются, результата как не было, так и нет
19 августа 2022

1686 кандидатов зарегистрировано для участия в выборах в Псковской области
19 августа 2022

«20 главных событий России за 20 лет»: политическая стабильность
18 августа 2022

Денацификацию образования проведут на освобождённых территориях Украины
18 августа 2022

Более 6,6 тысячи заявлений подали на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...