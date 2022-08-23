Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии

07:24, 25 августа 2022, ПАИ

Посольство России в Латвии приготовило предложения об ответных мерах в связи со сносом советских памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, как экономического, так и дипломатического характера, заявил посол России в Латвии Михаил Ванин.

«Мы свои соображения и предложения отправляем в Москву... (Меры носят) как дипломатический, так и экономический характер», – сказал он, выступая в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

При этом посол подчеркнул, что на сегодняшний день отношения России и Латвии сведены до уровня «технических контактов».



Работы по демонтажу памятника освободителям Риги начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21:00 сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек.

Ранее МИД РФ заявил, что уничтожение памятника воинам-освободителям Риги и Латвии неприемлемо для цивилизованной страны и ведёт к дальнейшей деградации отношений Москвы и Риги.

