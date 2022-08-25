В России планируют заменить западные фильмы картинами из других стран

08:07, 25 августа 2022, ПАИ

«Москино» планирует восполнить отсутствие американских и европейских фильмов картинами из Южной Кореи, Индии, Турции, Китая и других стран, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Наталья Мокрицкая.

«Отсутствие американских и европейских фильмов мы планируем восполнить за счёт показа лучших картин из других стран — китайских, индийских, мексиканских, корейских, турецких, тайских и других. Конечно, разницу менталитетов никто не отменял и оттенок некоторой киноэкзотики будет присутствовать, но работать в этом направлении надо обязательно», — сказала она.

По её словам, нужно восстанавливать связи с крупнейшими азиатскими студиями, ведь режиссёрам из этой части света есть что предложить зрителям.

«В их числе блокбастеры, которые покорили европейцев и американцев. Все мы помним большой успех южнокорейского комедийно-драматического фильма «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо. В 2020 году лента получила несколько «Оскаров». А недавно в числе лидеров мирового проката оказался индийский исторический боевик RRR, который обошёл даже «Бэтмена», – добавила собеседница агентства.