Псковичей приглашают посетить лекцию об угрозах и возможностях для бизнеса

09:38, 25 августа 2022, ПАИ

Клуб молодых предпринимателей Пскова приглашает желающих на встречу с учредителем проекта «Ресторанная компания» и членом экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России Андреем Филатовым. Спикер проведёт лекцию на тему «Бизнес: угрозы и возможности в 2022 году». Об этом Псковскому агентств информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участников ждёт нетворкинг, яркие инсайты и интерактив с лектором. Мероприятие пройдёт в формате живой встречи, на которой каждый сможет прокачать скилы и найти единомышленников, инвесторов и партнёров.

Организаторы встречи отметили, что советы Андрея Филатова помогут избежать ошибок, которые предприниматели совершают при развитии бизнеса. Кроме того, эксперт разберёт успешные кейсы и расскажет об инструментах преодоления кризиса. Также на встрече пройдёт розыгрыш образовательных программ Mini MBA.

Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь».

Мероприятие состоится 25 августа в 18:00 в креативном пространстве «Лофт» (Псков, ул. Спортивная, 1б). Регистрация — на сайте.