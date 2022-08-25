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Общество

Большинство псковских учеников выступает за ношение школьной формы

Жители Пскова рассказали о покупке школьной формы к новому учебному году в репортаже телеканала «Первый Псковский». Корреспондент также узнала мнение граждан о том, нужно ли придерживаться в школах делового стиля одежды.

Согласно исследованию уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой, ученики региона разделились на сторонников и противников ношения школьной формы. При этом за ношение школьной формы выступает большее число респондентов.

«Сторонники ношения формы среди детей как раз говорят о том, что форма либо деловой стиль одежды – это классно, потому что подчёркивает твой статус ученика», – пояснила Наталия Соколова.

В большинстве школ региона в младших классах введено обязательное ношение формы. В средних и старших классах это не соблюдается, но школьники старшего звена всё чаще возвращаются к деловому стилю.

«Всё-таки надо соблюдать пускай не строгий, но деловой стиль. Сейчас очень большой выбор одежды: юбки, брюки... Должен быть какой-то приличный стиль», – высказалась о школьной форме мать ученицы начальных классов в Пскове.

Раннее также сообщалось, что в 2023/2024 учебном году планируется введение обязательной школьной формы как отражения единого образа российского школьника. При этом ученикам предоставят свободу выбора будущей формы.

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