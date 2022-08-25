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Общество

Фестиваль НКО пройдёт в Пскове

27 августа в Пскове состоится фестиваль НКО, направленный на повышение информированности населения о некоммерческом секторе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Свои организации представят общественное молодёжное движение Псковской области «Лига молодёжи», Псковское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» (ВОСВОД), Псковское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», Псковская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», Псковское региональное молодёжное общественное движение «Союз студенческих отрядов», Общественная организация инвалидов г. Пскова, центр интеллектуального развития «Вектор», инициатива «Антивирусная эстафета», Компьютерная академия ТОП, автономная некоммерческая организация «Международная ассоциация юристов и медиаторов», автономная некоммерческая организация «Центр молодёжного инновационного творчества «Юный техник», Псковский областной совет профессиональных союзов, Псковское региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», автономная некоммерческая организация сохранения историко- культурного наследия «Ижица», автономная некоммерческая организация «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет», центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018», автономная некоммерческая организация дополнительного образования — центр развития детей «Вообразилия», центр помощи семье «Троицкий», Псковская региональная общественная организация детского и молодёжного творчества «Музыкальное наследие Псковщины», Псковская областная общественная организация «Чудской проект», центр адаптивной физической культуры «Барсик», автономная некоммерческая организаций Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Для участников и гостей фестиваля подготовлена концертная программа. На площадке выступит ансамбль «Лель», представители клуба единоборств «Спортивное единство», ансамбль танца «Апрель», народный хореографический коллектив «Каблучки», певица Ангелина Семенова, скороговорщица Ангелина Львова, танцевальный коллектив Zumba fitness, Богдан Смоленцев, Екатерина Партс, коллектив «Хоть отбавляй», Елизавета Шувалова и бордер-колли Чиф, Dance Home Fresh, фольклорный коллектив «Кудесы», Федерация кудо, ансамбль армянского народного танца «Зангезур», дагестанская диаспора, школа эстетической гимнастики «НИКА», Псковский казачий клуб «Рысь»,
Милана Егорова, псковские барды.

Для посетителей фестиваля подготовлены тематические мастер-классы, эстафеты для детей, а также методические материалы о работе общественных организаций. Любой желающий сможет принять участие в квесте за призы — необходимо выполнить ряд простых задач и получить за их выполнение жетон, который позволит выиграть сувенир.

Организатором фестиваля является АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» при поддержке правительства Псковской области, АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

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