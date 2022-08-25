Псковским экскурсоводам придется подтверждать квалификацию на экзамене в сентябре

14:23, 25 августа 2022, ПАИ

С 1 сентября в России начинается обязательная государственная аттестация экскурсоводов и гидов — этим летом вступил в силу соответствующий федеральный закон. Газета «Аргументы и Факты — Псков» узнала, кто будет принимать экзамен у псковских гидов, какие знания им необходимо показать и что обо всем этом думают сами экзаменуемые.

В Псковской области при региональном комитете по туризму уже создали областную аттестационную комиссию, в состав которой вошли представители исполнительного органа, профессионального сообщества туриндустрии, музеев, религиозных организаций, а также сотрудники образовательных организаций, осуществляющие подготовку экскурсоводов и гидов-переводчиков.

«Для осуществления всесторонней оценки знаний и умений соискателя (например, знание какого-либо иностранного языка) аттестационная комиссия вправе привлекать экспертов в соответствующей области», - отметила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

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