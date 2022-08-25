Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил
Новая штатная численность Вооружённых сил России установлена указом президента Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», – говорится в документе.
Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.
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