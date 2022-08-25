Михаил Ведерников вручил жилищные сертификаты победителям конкурса «Многодетная семья года – 2022»

16:18, 25 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в торжественной обстановке встретился с победителями регионального конкурса «Многодетная семья года — 2022». Мероприятие прошло 25 августа в здании правительства области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

По итогам заседания регионального Совета по делам многодетных семей, в рамках которого было рассмотрено 18 заявок, звание «Лучшая городская семья» получили Елена и Алексей Семеновы из Пскова. Вместе они воспитывают пятерых детей. Супруги имеют благодарственные письма за воспитание детей, сохранение семейных ценностей. Ребята занимаются спортом, музыкой, имеют награды за свои достижения.

«Лучшей сельской семьей» в 2022 году стала семья Екатерины Швайковой, где растут восемь детей. Семья живет в Великолукском районе и активно участвует в жизни муниципалитета. Дети обучаются в художественной и музыкальной школах, детском технопарке «Кванториум». Их успехи подкреплены большим количеством грамот.

Победителям Михаил Ведерников вручил сертификаты на улучшение жилищных условий на сумму 2,2 млн рублей. «Любовь внутри семьи, взаимопонимание, взаимовыручка, поддержка, общность интересов помогли вам победить. Возможность улучшить жилищные условия — для любой семьи один из важнейших моментов, тем более если семья многодетная. Искренне вас с этим поздравляю», - сказал Михаил Ведерников.

В ответном слове Елена Семенова поблагодарила губернатора за организацию в Псковской области конкурса многодетных семей. «Спасибо, что оценили наш труд, мы стараемся достойно воспитывать наших детей», - отметила многодетная мама.

Екатерина Швайкова в свою очередь добавила, что подобные конкурсы - отличный способ еще больше узнать друг друга, а также способствуют личностному росту каждого члена семьи.

После торжественной церемонии вручения сертификатов губернатор пообщался с семьями-победителями в неформальной обстановке за чашкой чая.

Напомним, что региональный конкурс «Многодетная семья года» проводится в Псковской области с 2021 года. Первыми победителями стали семья Князьковых из Великих Лук («Лучшая городская семья») и семья Брекиных из Псковского района («Лучшая сельская семья»). В этом году на конкурс было подано 5 заявок в номинации «Лучшая городская семья», 13 — в номинации «Лучшая сельская семья».