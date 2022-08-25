Заполняемость «Ласточек» Псков – Санкт-Петербург за два летних месяца составила 100%

17:41, 25 августа 2022, ПАИ

Заполняемость поездов «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург – Псков и в обратном направлении за два летних месяца составила 100%. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Станислав Стармолотов также отметил, что в настоящее время для обеспечения транспортной доступности жителей Псковской области курсирует четыре пары скоростного поезда «Ласточка».

Отметим, что приобрести билеты на поезд «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков можно за 90 суток до отправления поезда во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД пассажирам».