Заполняемость «Ласточек» Псков – Санкт-Петербург за два летних месяца составила 100%
Заполняемость поездов «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург – Псков и в обратном направлении за два летних месяца составила 100%. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Станислав Стармолотов также отметил, что в настоящее время для обеспечения транспортной доступности жителей Псковской области курсирует четыре пары скоростного поезда «Ласточка».
Отметим, что приобрести билеты на поезд «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков можно за 90 суток до отправления поезда во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД пассажирам».
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Заполняемость «Ласточек» Псков – Санкт-Петербург за два летних месяца составила 100%
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