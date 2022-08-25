Продюсер фильма «Холоп-2»: Даже в условиях кризиса надо делать то, что ты делал до него

21:02, 25 августа 2022, ПАИ

Съёмочный процесс сиквела «Холоп-2» стартовал в Пушкинских Горах. В эфире псковской радиостанции «7Небо» побывал Антон Морозенко, креативный продюсер и соавтор сценария будущего фильма.

«Мы 4 года мариновались, искали идею. Пришла хорошая идея, которая устроила всех, и все поняли, что это может быть интересно. И вторая часть может понравиться зрителю даже больше, чем первая. Даже в условиях кризиса надо делать то, что ты делал до него. Не надо обращать внимания на текущую повестку. Может, через полтора года всё изменится?

Каждая съёмочная группа восстанавливает киношную деревню на вашей земле, но нам достался упадок. Но получилось красиво. Поэтому надо показать это зрителю. Наша страна очень красива.

Самым сложным в работе были сценарий и актёрская работа. А со сценария вообще всё начинается. Если мы угадали, картина пойдёт в народ. Хочу сказать особое спасибо артистам массовых сцен, а это ваши ребята. Псковские. Они появляются на сценической площадке бодрые, с улыбками. Молодцы! Спасибо вам огромное!», - сказал Антон в интервью ведущему радиостанции «7 Небо»