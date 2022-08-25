В массовке фильма «Холоп-2» снимаются самодеятельные артисты Новоржевского района

20:32, 25 августа 2022, ПАИ

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Новоржевские самодеятельные артисты задействованы в съемках фильма «Холоп-2», сообщает корреспондент газеты «Земля Новоржевская».

И это люди, постоянно занятые творчеством, а кино для них уже дело обычное. В съемках массовых сцен нового фильма участвуют четверо жителей Новоржева. С одним из актеров корреспонденту удалось побеседовать.

Елизавета Трошец (Смородина) связана с культурой много лет. Когда-то она окончила театральное отделений Псковского колледжа искусств.

«Я родилась в обычной крестьянской семье. Но все у нас были «привязаны» к творчеству: мама здорово отплясывала, старший брат сочинял и пел частушки, и я с детства участвовала в самодеятельности. А еще с детства работала в сельском хозяйстве, доила коров», – рассказывает Елизавета.

«Родом я из Жадрицкой стороны, и тогда, к окончанию школы, на селе был дефицит работников культуры. Вот меня хозяйство и направило учиться на завклуба! После окончания работала по специальности несколько лет в Жадрицком сельском Доме культуры. Потом семья, дети…

Но любовь к творчеству во мне никогда не угасала. Уже много лет участвую в постановках Новоржевского народного театра, чем очень горжусь. Ведь каждая роль, пусть даже небольшая, – это новая прожитая жизнь.

Ну а когда нас, простых новоржевцев, пригласили сыграть, пусть и мимолетные, сцены в кино – я была этому очень рада. Но сначала нужно было пройти кастинг. Работа на съемках, скажу я, непростая. Один грим чего стоит! В нем нужно продержаться до конца съемочного дня, иногда по 12 часов. И других требований очень много, причем иногда противоречивых. Некоторые дубли переснимают по 10 – 12 раз, съемки сейчас, в основном, вечерние и ночные. И это при том, что в фильм может войти всего несколько секунд из каждого эпизода. Так что и сам себя, бывает, ищешь в кадрах очередного фильма…», –поделилась самобытная актриса.

«Но атмосфера съемочной площадки! Это не передаваемо! И что самое удивительное – актеры главных ролей, наши «звезды», да и все участники съемочного процесса – будь то оператор, режиссер, гример или просто помощник по сцене – относятся к нам как к равноправным участникам съемочного процесса, мы вместе фотографируемся.

Кстати, в съемках этого фильма задействовано много животных: лошади, козы, гуси, куры, индюки. В одной из сцен мне с мальчиком как раз нужно гнать гусей. Сколько было споров о том, с какой стороны это делать!», – улыбнулась новоржевская актриса.

Между тем, у Елизаветы Трошец это уже четвертый фильм. Ранее был опыт в съемках фильмов «Гоголь», «Холоп», «Собор». В этом съемочном сезоне в кинодеревне «Лосковское» или в «Новоржевском Голливуде», как окрестили это место сами звезды кино, задействованы четыре жителя Новоржевского района. Кроме Елизаветы Трошец, это еще Юлия Никитина, Ольга Петрова, Николай Васильев.

Конечно, артистам много говорить о съемках нового фильма нельзя, только общие впечатления. Но все мы очень ждем выхода нового фильма на экраны страны, и будем в каждом кадре искать знакомые лица.

Павел Михайлов