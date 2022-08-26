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Общество

Блошиный рынок снова организуют в Пскове

Блошиный рынок снова организуют в Пскове 3 сентября. Об этом сообщается в группе «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

«Приглашаем участников: вы освободите шкафы, а кто-то сможет найти своё винтажное сокровище!» – отметили в центре.

Блошиный рынок пройдёт с 10:00 до 15:00 на территории Центра туризма и творческих индустрий Пскова (улица Георгиевская, 4).

Регистрация участников и вопросы по телефону 8 (8112) 29-01-01.

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