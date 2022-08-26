Блошиный рынок снова организуют в Пскове
Блошиный рынок снова организуют в Пскове 3 сентября. Об этом сообщается в группе «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».
«Приглашаем участников: вы освободите шкафы, а кто-то сможет найти своё винтажное сокровище!» – отметили в центре.
Блошиный рынок пройдёт с 10:00 до 15:00 на территории Центра туризма и творческих индустрий Пскова (улица Георгиевская, 4).
Регистрация участников и вопросы по телефону 8 (8112) 29-01-01.
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