Блошиный рынок снова организуют в Пскове

09:47, 26 августа 2022, ПАИ

Блошиный рынок снова организуют в Пскове 3 сентября. Об этом сообщается в группе «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

«Приглашаем участников: вы освободите шкафы, а кто-то сможет найти своё винтажное сокровище!» – отметили в центре.

Блошиный рынок пройдёт с 10:00 до 15:00 на территории Центра туризма и творческих индустрий Пскова (улица Георгиевская, 4).

Регистрация участников и вопросы по телефону 8 (8112) 29-01-01.