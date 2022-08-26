Новый артист вошёл в труппу Псковского драмтеатра

10:08, 26 августа 2022, ПАИ

Выпускник Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург) Даниил Иванов стал частью труппы Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. В 2022 году артист с отличием окончил актёрский факультет под руководством народного артиста России Игоря Волкова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

Ещё в студенчестве Даниил Иванов вошёл в актёрский состав спектакля «Жанна». Зрители также могли видеть его в литературной программе по творчеству Есенина «Бессонница».

Новый артист будет занят в спектаклях «Пиковая дама» и «Год Жирафа». Уже 1 и 3 сентября Даниил Иванов выйдет на сцену в роли Нарумова в спектакле «Пиковая дама».

За последние годы к коллективу Псковского театра драмы присоединились как опытные артисты, ранее служившие в других театрах (Линда Ахметзянова и Георгий Болонев из новосибирского театра «Красный факел», Сергей Скобелев из Тюменского БДТ, Анатолий Кузьмин из Минусинского драматического театра, Максим Митяшин из Небольшого драматического театра), так и молодые актеры – выпускники театральных вузов (выпускница ГИТИСа Александра Кашина и выпускник РГИСИ Ислам Галиуллин).

Напомним, что 23 августа в Пскове открылся 117-й театральный сезон. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты можно в кассе и на официальном сайте театра.