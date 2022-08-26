Псковская область в 2023 году войдёт ещё в две федеральные программы привлечения кадров

15:34, 26 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с врио председателя комитета по труду и занятости Аленой Труновой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Ситуация на рынке труда в Псковской области в целом стабильная, обратил внимание Михаил Ведерников и попросил проинформировать о реализации в регионе мер поддержки населения.

Алёна Трунова отметила, что уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,8 %, что ниже общероссийского показателя. Численность безработных стабильно и практически не меняется по отношению к началу года. «Это результат большой работы, которую мы ведём сразу в нескольких направлениях: это текущая деятельность по подбору вакансий и сотрудников, меры сохранения рабочих мест, временная поддержка безработных и организация временной занятости», — рассказала она.

Отдельно участники встречи остановились на организации оплачиваемых общественных работ. «В ходе рабочих поездок в муниципалитеты я убедился, что граждане действительно очень позитивно оценивают такую возможность трудоустройства, с удовольствием ею пользуются. Только в Линовской волости этой мерой поддержки воспользовались 15 человек», — заметил губернатор. Алёна Трунова подтвердила актуальность этого направления именно для жителей сельской местности. На организацию общественных работ в Псковской области в общей сложности направлено 32 млн рублей, что позволило трудоустроить 450 человек. «Порядка 20 % от всех, кто состоит на учёте по безработице, мы уже охватили общественными работами. Ожидаем, что до конца года в этой программе примут участие ещё около 200 человек», — заметила она.

К востребованным федеральным мерам поддержки Алёна Трунова также отнесла временные работы и переобучение. По реализации этих направлений Псковская область занимает лидирующие показатели в СЗФО. Так, на организацию временной занятости граждан, которые находятся под риском увольнения или в простое, уже направлено около 35 млн рублей. Этой мерой поддержки охвачено свыше 480 человек. Что касается переобучения в рамках нацпроекта «Демография», то одобрено около 700 заявок. За счёт региональных средств выдано ещё около 240 сертификатов.

Отдельное направление — работа с молодёжью. Так, в этом году летняя занятость организована для 1,3 тыс. молодых людей, а предприятия при трудоустройстве граждан в возрасте до 30 лет могут рассчитывать на субсидии. Глава региона в целом положительно оценил деятельность специалистов комитета по поддержке ситуации на рынке труда, отметив, что в сложившихся экономических условиях это направление работы очень значимо и вопрос занятости населения, в том числе и молодёжи, должен находиться под особо пристальным вниманием.

Алёна Трунова доложила и о работе над внедрением электронной цифровой платформы «Работа в России». Две услуги уже переведены в электронный формат, а к концу года планируется ещё восемь. С переходом на цифровую платформу, рассказала руководитель комитета, изменится и организация работы. За каждым гражданином будет закрепляться только один специалист, который будет сопровождать людей в решении самых разных вопросов вплоть до их трудоустройства. Параллельно ведётся работа, чтобы граждане смогли подавать заявления на получение услуг сферы занятости через МФЦ. Пилотный проект начнётся в Пскове.

Особое внимание Михаил Ведерников и Алёна Трунова уделили новым проектам сферы занятости населения. В их числе участие региона в программе Агентства развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия») по карьерному сопровождению, которая предполагает организацию обучения тренеров, поддержку в трудоустройстве молодых выпускников ссузов и вузов. В этом году проект охватит около 100 человек.

Со следующего года Псковская область войдёт и ещё в две федеральные программы привлечения кадров — «Повышение мобильности трудовых ресурсов» и «Субсидирование при переезде из трудоизбыточных регионов». В первом случае предполагается поддержка работодателей в привлечении специалистов из других субъектов, а в другом — оказание помощи самим гражданам, которые изъявят желание переехать в Псковскую область для трудоустройства.