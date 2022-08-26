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Общество

Методический день для специалистов сельских КДУ прошёл в Опочецком районе

Фото: Газета «Красный маяк» Опочка

Методический день для специалистов сельских культурно-досуговых учреждений (КДУ) Псковской области прошёл в деревне Лаптево Опочецкого района, сообщает газета «Красный маяк».

Для участия в работе пригласили руководителей КДУ и специалистов сельского дома культуры или районного клуба. Гости мероприятия познакомились с буднями и праздниками Лаптевского сельского клуба, стали участниками творческого калейдоскопа клубных формирований на селе «Дарим вам свои сердца», а также круглого стола «Развитие села – одно из главных направлений государственной политики на селе».

Фото: Газета «Красный маяк» Опочка

В начале встречи у гостей была возможность познакомиться с работами местных мастеров. Руководитель Лаптевского клуба Светлана Фёдорова поделилась опытом своей работы.

Участников мероприятия поприветствовала заместитель главы Опочецкого района Ирина Лукьяновец. Она отметила важный вклад собравшихся специалистов в дело сохранения нематериального культурного наследия.

Фото: Газета «Красный маяк» Опочка

Также гости посетили сероводородный источник в деревне Нижние Дупли и стали участниками аудиоэкскурсии в часовне во имя Святой Троицы в деревне Высоцкое.

Фото: Газета «Красный маяк» Опочка

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