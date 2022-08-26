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В Великих Луках прошла благотворительная акция «Скоро в школу»

Дети получили подарки к школе. Фото: Telegram

Вчера, 25 августа,  в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках состоялась благотворительная акция «Скоро в школу». Подробнее о мероприятии рассказала Telegram-каналу Luki-News заместитель директора «Центра социального обслуживания города Великие Луки» Алёна Эшенберг:

«На протяжении месяца в городе Великие Луки проходила благотворительная акция «Скоро в школу», она нацелена на подготовку детей из неблагополучных семей к школе. Сегодня на мероприятии присутствуют дети из неблагополучных семей, которые получат наборы канцелярских принадлежностей и сладости от наших спонсоров. Организаторы акции – «Центр социального обслуживания города Великие Луки», благотворительный фонд «Объединение» и Отдел по молодежной политике Администрации города Великие Луки».

Дети позанимались на тематических интерактивных мастер-классах, поиграли в игры, а в завершение получили наборы канцелярских принадлежностей, наборы сладостей от «Французской булочки» и шоколад.

На мероприятии планировалось присутствие 67 детей, но пришло всего лишь 40. Остальным детям наборы развезут на дом сотрудники «Центра социального обслуживания города Великие Луки».

Подарку был очень рад ученик школы №5 Виктор Волынцев: «Я получил школьные принадлежности, тетрадки, фломастеры, карандаши, пластилин, альбом и сладости».

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