В Великих Луках прошла благотворительная акция «Скоро в школу»

19:35, 26 августа 2022, ПАИ

Вчера, 25 августа, в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках состоялась благотворительная акция «Скоро в школу». Подробнее о мероприятии рассказала Telegram-каналу Luki-News заместитель директора «Центра социального обслуживания города Великие Луки» Алёна Эшенберг:

«На протяжении месяца в городе Великие Луки проходила благотворительная акция «Скоро в школу», она нацелена на подготовку детей из неблагополучных семей к школе. Сегодня на мероприятии присутствуют дети из неблагополучных семей, которые получат наборы канцелярских принадлежностей и сладости от наших спонсоров. Организаторы акции – «Центр социального обслуживания города Великие Луки», благотворительный фонд «Объединение» и Отдел по молодежной политике Администрации города Великие Луки».

Дети позанимались на тематических интерактивных мастер-классах, поиграли в игры, а в завершение получили наборы канцелярских принадлежностей, наборы сладостей от «Французской булочки» и шоколад.

На мероприятии планировалось присутствие 67 детей, но пришло всего лишь 40. Остальным детям наборы развезут на дом сотрудники «Центра социального обслуживания города Великие Луки».

Подарку был очень рад ученик школы №5 Виктор Волынцев: «Я получил школьные принадлежности, тетрадки, фломастеры, карандаши, пластилин, альбом и сладости».