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Общество

На телеканале «Первый Псковский» выходит новый авторский проект «Тема недели»

Новый проект на Первом Псковском. Фото: Первый Псковский

Телеканал «Первый Псковский» представляет новый авторский проект «Тема недели». В программе – все значимое и интересное, что происходит в регионе. Актуальные проблемы, важные события, комментарии экспертов и мнения псковичей. 

На этой неделе Псковской области исполнилось 78 лет, и первый выпуск передачи посвящен развитию нашего региона. С экспертами и жителями области говорим об изменениях и основных достижениях за последние годы.

Смотрите программу «Тема недели» сегодня, 26 августа, в 22.15, на «Первом Псковском». Повтор – в воскресенье, 28 августа, в 12.00.

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