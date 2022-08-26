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Политика

Нового главу Великих Лук выберут 7 октября

Глава Великих Лук Николай Козловский (справа). Фото: Вконтакте

Заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва по избранию главы города Великие Луки из состава депутатов гордумы состоится 7 октября. Об этом сообщается на странице действующего главы Великих Лук Николая Козловского в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня прошло очередное 58-е заседание Великолукской городской Думы. Оно стало завершающим для нынешнего шестого созыва.

На повестке дня было несколько важных вопросов. Депутаты рассмотрели и утвердили изменения и дополнения в бюджет города на текущий и плановый период.

«Здесь отмечу увеличение субсидий на социально-значимые направления: продолжение модернизации систем коммунальной инфраструктуры, создание условий для успешного выступления наших спортсменов на всероссийских и международных мероприятий, развитие институтов территориального общественного самоуправления и местных инициатив, обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – написал Николай Козловский.

Кроме того, за счёт дополнительных поступлений по собственным доходам городского бюджета предусматривается выделение средств на функционирование с 1 сентября 2022 года новой школы МАУ «Инженерно-экономический лицей» и реализацию других значимых для города направлений. Помимо бюджета было согласовано введение новых дополнительных образовательных услуг в художественной школе имени Большакова, а также в центре эстетического воспитания.

«Также заслушали с коллегами доклад о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году и согласовали назначение заседания Великолукской городской Думы седьмого созыва по избранию Главы города Великие Луки из состава депутатов Великолукской городской Думы седьмого созыва на 7 октября 2022 года», – сообщил глава Великих Лук.

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