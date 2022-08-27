Водитель госпитализирован в критическом состоянии в результате ДТП на мосту

22:35, 27 августа 2022, ПАИ

В Порховском районе в деревне Арбузова Щилинка 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2104 не справился с управлением и допустил наезд на ограждение моста.

В результате ДТП водитель оказался зажат в автомобиле, прибывшие на место сотрудники экстренных служб деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой помощи. Пострадавший госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.