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Происшествия

Водитель госпитализирован в критическом состоянии в результате ДТП на мосту

Фото с места происшествия

В Порховском районе в деревне Арбузова Щилинка 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2104 не справился с управлением и допустил наезд на ограждение моста. 

В результате ДТП водитель оказался зажат в автомобиле, прибывшие на место сотрудники экстренных служб деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой помощи. Пострадавший госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии. 

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего. 

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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