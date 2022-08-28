Михаил Ведерников: В Великих Луках с размахом отметили 350-летие Петра I и День города

13:41, 28 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своём Telegram-канале, с каким размахом прошли вчерашние празднования в Великих Луках.

«Жители и гости Великих Лук увидели зрелищный фестиваль реконструкции, парад на воде и «Потешную флотилию», где участники плавали на самых невероятных плавательных средствах. Весь день работали ярмарки и выставки, интерактивные площадки, где можно было примерить царские одежды времён Петра I, написать указ, выбраться из лабиринта, поиграть в игры», – написал губернатор.

Он напомнил, что вечером состоялся праздничный концерт с участием группы Uma2rman, и мультимедийное шоу, посвящённое Петру Великому, на которое пришло более 17 тысяч зрителей.

«Благодарю всех, кто принял участие в создании и проведении праздника, участников и гостей – за прекрасное настроение и эмоции. Ещё раз с праздником, великолучане», – отметил глава региона.