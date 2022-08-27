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Политика

Боррель: Полный запрет на выдачу виз россиянам не найдет единодушной поддержки в ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что полный запрет на выдачу россиянам шенгенских виз не получит единогласной поддержки в ЕС. Об этом он сказал вечером в воскресенье 

«С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку [в ЕС]», — сообщил он в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

Жозеп Боррель считает верным введение более избирательного подхода к выдаче виз. По его мнению, нужно «пересмотреть подход к предоставлению виз некоторым россиянам», в частности, не давать их олигархам.

«Нам нужно быть более избирательными. Но я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам», — подчеркнул Боррель. Он выразил уверенность, что главы МИД стран ЕС обсудят этот вопрос и выработают сбалансированное решение.

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