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Политика

Операторы КОИБ проходят обучение в Пскове

Фото из Telegram-канала Избирательной комиссии Псковской области

Операторы КОИБ проходят обучение перед выборами в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Псковской области.

Операторы средств автоматического подсчёта голосов избирателей – комплексов обработки избирательных бюллетеней проходят обучение в Городском культурном центре с 25 по 31 августа.

Комплексное обучение предусматривает проведение теоретических занятий и практических тренировок: от оформления бюллетеней до полного цикла работы с автоматизированной системой.

81 КОИБ будет применяться на избирательных участках Пскова при проведении выборов депутатов городской думы.

«КОИБы применяются на выборах в областном центре с 2010 года и зарекомендовали себя как надежные машины, позволяющие в автоматическом режиме обеспечивать точный подсчёт голосов избирателей», – отметили в облизбиркоме.

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