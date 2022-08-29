Операторы КОИБ проходят обучение в Пскове
Операторы КОИБ проходят обучение перед выборами в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Псковской области.
Операторы средств автоматического подсчёта голосов избирателей – комплексов обработки избирательных бюллетеней проходят обучение в Городском культурном центре с 25 по 31 августа.
Комплексное обучение предусматривает проведение теоретических занятий и практических тренировок: от оформления бюллетеней до полного цикла работы с автоматизированной системой.
81 КОИБ будет применяться на избирательных участках Пскова при проведении выборов депутатов городской думы.
«КОИБы применяются на выборах в областном центре с 2010 года и зарекомендовали себя как надежные машины, позволяющие в автоматическом режиме обеспечивать точный подсчёт голосов избирателей», – отметили в облизбиркоме.