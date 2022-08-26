Почти 16 млн рублей на проведение посевных работ получит Псковская область из федерального бюджета

20:01, 29 августа 2022, ПАИ

Почти 16 млн рублей будет выделено Псковской области из федерального бюджета на проведение посевных работ в 2022 – 2023 годах. Об этом сообщил в Вконтакте депутат Государственной Думы Александр Козловский.

Распоряжение о возмещение части затрат аграриев страны на производство и реализацию зерновых культур подписал Михаил Мишустин.

На этот год в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей. Такая же сумма будет выделена и в 2023 году. Деньги пойдут как на возмещение понесённых затрат, связанных с производством зерна, так и на авансирование таких работ в осеннюю посевную кампанию.