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Политика

В Эстонии хотят ограничить право российских граждан на покупку недвижимости

МВД Эстонии готовит закон, ограничивающий право граждан России на покупку в республике недвижимости, сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Об этом пишет РИА «Новости».

«Это один из проектов, который и раньше находился в министерстве в качестве предложения, но для него у министерства не хватало политической воли. Я поставил перед министерством задачу начать подготовку проекта закона об ограничении права граждан России покупать недвижимость в Эстонии», — сказал глава МВД изданию Postimees.

Министр не стал приводить другие подробности. Он пояснил, что ведомство сейчас анализирует ситуацию и на основе этого предложит решение.

«Мы пока не можем комментировать, на кого и как это окажет влияние. Это займёт время», — заключил Ляэнеметс.

Это уже не первое предложение ограничить граждан России в их правах в Эстонии. Ранее вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар заявил, что россияне, которые уже владеют в стране недвижимостью, могут её потерять. Местные банки перестали принимать платежи из России, а с 18 августа Таллин запретил въезд россиянам по выданной Эстонией шенгенской визе, если они заявляют целью поездки туризм, бизнес, спорт или культуру. Как пояснил Коммусаар, если владелец недвижимости не найдёт способ её поддерживать, а по коммунальным счетам появятся долги, «то может наступить это крайнее последствие». По данным МВД, гражданам России в Эстонии принадлежит 41 351 объект недвижимости. Большей частью ими владеют россияне с видом на жительство, но примерно 4 500 человек могут потерять доступ к своему имуществу из-за визового запрета.

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