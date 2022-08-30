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Политика

Тренировка ДЭГ пройдёт в Пскове 31 августа и 1 сентября

Тренировка дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пройдёт в Пскове с 8:00 31 августа до 20:00 1 сентября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.

«Избиратели Пскова, которые до 15:00 (МСК) 28 августа подали заявление об участии в дистанционном электронном голосовании, получат на электронную почту уведомление о тренировке ДЭГ и инструкции, как принять в ней участие. В этом году ДЭГ впервые применяется в разных часовых поясах, и важно, чтобы избиратели из каждого региона – участника ДЭГ помогли протестировать систему», – говорится в сообщении.

Принять участие в тренировке можно на официальном портале ДЭГ.

Напомним, в 2022 году федеральная система ДЭГ будет применяться в семи регионах: в Псковской, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Томской и Ярославской областях. Кроме того, дистанционное электронное голосование пройдёт в некоторых районах на муниципальных выборах в Москве.

На сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы без посещения избирательного участка. Для этого необходимо подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство. Приём заявлений в Пскове продлится до 24:00 5 сентября 2022 года.

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