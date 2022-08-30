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Общество

Более 80 псковских семей потратили маткапитал на строительство или реконструкцию дома в этом году

С начала этого года 88 псковских семей распорядились материнским капиталом на строительство или реконструкцию частного жилого дома. Всего по этим направлениям Пенсионный фонд перечислил 24,7 млн рублей. Средства выделялись на строительство нового жилья, расширение имеющейся жилплощади либо на компенсацию понесенных затрат по строительству или реконструкции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Использование материнского капитала при строительстве дома осуществляется в два этапа. Сразу после удовлетворения заявления на счёт владельца сертификата поступает половина имеющейся суммы материнского капитала. Оставшиеся средства перечисляются после выполнения основных работ по возведению или реконструкции дома. В случае если работы выполняет подрядная организация, средства перечисляются ей напрямую, причём сразу всей суммой.

Пристроить к дому нежилое помещение в виде сарая или гаража на средства материнского капитала нельзя, поскольку это не будет улучшением жилищных условий. Что касается таких работ, как замена крыши, окон или подведение коммуникаций, то они могут осуществляться в рамках реконструкции дома, но только если при этом увеличивается жилая площадь. В таком случае семья сможет использовать материнский капитал.

Напомним, что средства на строительство жилья выделяются, когда ребёнку, давшему семье право на материнский капитал, исполнилось три года. Исключением является уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств на их погашение. В этом случае воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребёнка.

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