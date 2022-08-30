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Средний проходной балл ЕГЭ вырос для зачисления в ПсковГУ

В этом году средний балл ЕГЭ для зачисления в ПсковГУ вырос до 68,09 балла (по данным на 25 августа). Для сравнения: в 2020 году он составлял 67,1, в прошлом – 66,38. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Наибольший проходной балл зафиксирован на следующие направления подготовки и специальности: лингвистика – 245 баллов, педагогическое образование, программа «Иностранные языки» – 246 баллов, педагогическое образование с двумя профилями подготовки, профиль «Начальное образование» – 200 баллов, история – 222 балла, филология – 210 баллов, экономическая безопасность – 236 баллов, юриспруденция – 261 балл, экономика и управление – 239 баллов, дизайн – 224 балла.

Как сообщили в приёмной комиссии ПсковГУ, из 943 человек, зачисленных на первый курс ПсковГУ на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения, 82 % поступивших – выпускники образовательных организаций Псковской области, 13 % – из других регионов РФ (из 35 регионов). 5 % поступивших – иностранные граждане из 17 стран мира, в числе которых Египет, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Эстония, Йемен.

Напомним, в 2022 году приёмная кампания в ПсковГУ стартовала 1 июня, у большинства вузов – 20 июня. Приём в этом году был необычным, так как после пандемии 2020-2021 года в порядок и правила приёма были внесены изменения, в частности, зачисление по оригиналам или отметке о согласии на зачисление и подтвержденным документам об образовании на портале госуслуг.

Как и в прошлом году, для подачи документов абитуриентам не требовалось являться лично в приёмную комиссию: они могли подать документы дистанционно, при помощи электронной системы вуза, а также через портал госуслуг, воспользовавшись суперсервисом приёма. Вместе с тем абитуриенты могли прийти лично в университет за консультацией и помощью в электронной подаче документов.

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