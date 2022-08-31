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Общество

О перерегистрации оружия напомнила Росгвардия псковичам

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

При подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.

Кроме того, при подаче электронного заявления на сайте госуслуг на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

При несоблюдении правил оборота гражданского оружия нарушители будут привлечены к административной ответственности.

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