На раскопки в Псковскую область приезжают волонтёры со всей России

18:21, 11 ноября 2026, ПАИ

На раскопки в Псковскую область приезжают волонтёры со всей страны. Об этом рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 ноября.

По её словам, волонтёры приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Костромы, Нефтекамска, Усть-Камчатска и других городов. Многие берут отпуск, чтобы принять участие в работах. «Как вы понимаете, люди берут отпуска для того, чтобы к нам приехать», – сказала Марина Кулакова.

Она отметила, что в самом Пскове во время раскопок археологи испытывают дефицит рабочих рук. Археологический центр старается активнее работать с университетом, приходят и просто волонтёры. «Даже если пара-тройка рабочих рук придёт, для нас это тоже очень хорошо. И есть надежда на то, что из них мы воспитаем себе смену», – добавила директор центра.

По её словам, те, кто однажды попробовал участвовать в раскопках, как правило, остаются.