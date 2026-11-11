Около 25 свинцовых печатей нашли археологи в Пскове

18:17, 11 ноября 2026, ПАИ

Около 25 вислых свинцовых печатей нашли во время раскопок в Пскове. Находки сделаны на территории комплекса раскопов площадью около одного гектара. Об этом рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 ноября.

По её словам, часть из них – княжеские, часть – посадничьи. Речь идёт о печатях, использовавшихся в средневековой Руси для подтверждения подлинности документов.

«А у нас в раскопах их было шесть – порядка 200 метров у нас сейчас исследовано. Это много», – сказала Марина Кулакова.

Директор центра объяснила, почему печати оказывались в земле: документ после прочтения мог передаваться дальше, а печать при этом снимали и оставляли. Кроме того, часть печатей горожане теряли или не успевали забрать с собой, покидая место в спешке.

Как отметила Марина Кулакова, печати не служили многоразовым инструментом: их отливали заново под конкретный документ. После этого, по сути, они выходили из оборота.