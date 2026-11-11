Работы по определению границ памятников завершают в Изборске
В этом году археологи завершают работы по определению границ территорий памятников в Изборске, после чего перейдут к Пушкинским Горам. Об этом рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 ноября.
Данные об установленных границах передают в Кадастровую палату и наносят на кадастровые планы, что позволяет регулировать хозяйственную деятельность на этих территориях. При этом методика определения границ с каждым годом ужесточается, отметила Марина Кулакова.
Также она рассказала о помощи жителей Изборска: «Приглашали во двор: «Зайдите, выполните вот здесь шурф, мы тут сейчас вам всё подготовим». Впечатление осталось очень хорошее».
По её мнению, на ситуацию повлияло то, что Археологический центр Псковской области с прошлого года проводит не только выставки, но и лекции в библиотеке, посвящённые раскопкам в городе и работам на территории области.
«У нас установились очень хорошие отношения и с музеем-заповедником «Изборск», и с жителями Изборска», – сообщила Марина Кулакова.
В следующем году планируется начать работу в Пушкинских Горах – на огромной территории с большим количеством памятников. Там, по словам Марины Кулаковой, остались так называемые селища средневековой деревни, границы которых можно определить только по открытому листу, закладывая шурфы.
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