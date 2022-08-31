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Искусственный водоём и беговая дорожка могут появиться в парке Пустошки

Искусственный водоём и закольцованная беговая дорожка могут появиться в городском парке Пустошки, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Городской парк Пустошки привели в порядок по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы полностью выполнены: заасфальтированы дорожки, расчищена территория, организована парковка. На средства экономии приобретены скамейки и урны. 

В среду, 31 августа, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в Пустошку оценил благоустройство территории. Вместе с главой региона объект посетили депутат Псковского областного Собрания Виктор Иващенко, председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, руководство администрации городского поселения Пустошка.

Михаил Ведерников обсудил с участниками выезда возможности дальнейшего развития парка. После завершения первого этапа благоустройства появились планы разработки инициативного проекта, который предполагает создание искусственного водоёма, а также закольцованной беговой дорожки. По поручению губернатора будет проработан и вопрос установки небольшой стационарной сцены.

Кроме того, в парке планируют установить дополнительную игровую площадку, так как, несмотря на то что часть элементов существующего детского городка давно устарела, сюда часто приходят гулять семьи с детьми. 

Михаил Ведерников также поручил Сергею Грахову проработать возможность подачи заявки с проектом благоустройства парка Пустошки на конкурс Минстроя РФ среди малых городов и исторических поселений. «При помощи этого инструмента можно привлечь до 20 млн рублей и значительно преобразить общественное пространство», — подчеркнул губернатор.

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