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Происшествия

В Московской области женщина покусала чужого ребёнка

В городе Видное Московской области женщина напала на ребят, гуляющих на детской площадке, сообщают «Известия». 

По данным информационного агентства, одного ребёнка она трясла за щеки, а второго покусала. Со слов мамы третьего пострадавшего, обидчица держала её сына, приказав своему избивать мальчика ногами.

Местные жители заявили, что агрессивная женщина регулярно пинает, оскорбляет и даёт подзатыльники малышам. При этом о ней пока что нет никакой информации. Сейчас по данному факту проводятся проверки.

 

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