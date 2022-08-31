В Московской области женщина покусала чужого ребёнка

15:05, 31 августа 2022, ПАИ

В городе Видное Московской области женщина напала на ребят, гуляющих на детской площадке, сообщают «Известия».

По данным информационного агентства, одного ребёнка она трясла за щеки, а второго покусала. Со слов мамы третьего пострадавшего, обидчица держала её сына, приказав своему избивать мальчика ногами.

Местные жители заявили, что агрессивная женщина регулярно пинает, оскорбляет и даёт подзатыльники малышам. При этом о ней пока что нет никакой информации. Сейчас по данному факту проводятся проверки.