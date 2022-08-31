Главы МИД стран ЕС не согласовали запрет на визы россиянам

17:15, 31 августа 2022, ПАИ

Страны Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать полный запрет на выдачу виз россиянам, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

«ЕС не введёт полный запрет на выдачу виз россиянам», — передаёт Bloomberg слова главы МИД, принявшего участие в неформальном совещании глав европейских внешнеполитических ведомств.

По его словам, многие страны, в том числе Венгрия, не поддержали это предложение.

При этом Сийярто отметил, что Евросоюз намерен отменить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

В среду в Праге прошла неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что страны – члены блока имеют разные позиции по визовому вопросу, однако он «будет работать для достижения единства, единой и общей позиции».

Боррель также указал на то, что встреча является неформальной и по её завершении не могут быть приняты окончательные практические решения, однако по теме визовых ограничений ожидается политическое решение о дальнейших действиях.

Также ранее, в среду, газета The Financial Times сообщала, что Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва готовы принять меры на национальном уровне, чтобы россияне меньше использовали их территории для въезда в Шенгенскую зону. Согласно газете, эти пять стран «потребовали, чтобы Еврокомиссия предложила «соответствующие меры по визам», которые «значительно снизят поток российских граждан, въезжающих в ЕС и Шенгенскую зону», и пока такие меры не будут приняты, они будут рассматривать идею введения временных мер на национальном уровне.

Соглашение об упрощении визового режима с Россией было заключено в 2007 году. Документ предполагает выдачу многократных виз, сокращение числа документов для подачи и размер пошлины в размере 35 евро вместо стандартных 80.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сообщила, что ЕС уже частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Но это решение, уточнила она, сейчас затрагивает бизнесменов, дипломатов, официальных лиц, но не касается простых граждан.