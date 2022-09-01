Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём знаний

09:46, 01 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём знаний, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

«В нашей стране сложилась замечательная традиция — отмечать 1 сентября начало учебного года, поздравлять школьников, учителей, педагогов с Днём знаний.

В этом году в Псковской области более 7 тысяч первоклассников сядут за парты. Десятки тысяч ребят продолжат учиться в школах, колледжах, вузах региона. Мы провели колоссальную работу по подготовке к новому учебному году: благодаря федеральной поддержке в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» выполнены ремонты и закуплено оборудование в 33 образовательных учреждениях. В рамках нацпроектов ремонтируются спортзалы, открываются «Точки роста», создаются новые места для дополнительного образования.

Наша главная задача — обеспечить детям комфортные условия во время обучения, поддерживать их любознательность, в каждом ученике увидеть талант и помочь ему раскрыться.

Эти обязанности возложены на плечи наших работников образования. Каждый день вы выполняете непростой и важный труд, отдавая свои силы, мастерство нашим детям, закладывая основу их будущих побед и достижений. Благодарю вас за самоотдачу и верность своей профессии!

В этот праздничный день от всей души желаю школьникам, студентам, педагогам и родителям счастья, успехов, профессионального роста и постоянного стремления к самосовершенствованию! А нашим дорогим первоклассникам — увлекательного путешествия в мир знаний, чтобы учебный год принёс много новых открытий!» – говорится в поздравлении.