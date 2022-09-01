Какие изменения ждут педагогов и учеников с 1 сентября

09:57, 01 сентября 2022, ПАИ

Новый учебный год в российских школах стартует с ряда новшеств, пишет «Парламентская газета». По оценкам экспертов, в этом году учеников и педагогов ждут самые серьёзные изменения за последнее десятилетие.

Учебная неделя будет начинаться с гимна и поднятия флага. Также во всех школах создадут первичные отделения Всероссийского движения детей и молодёжи. Для педагогов оставят только пять обязательных к заполнению документов: классный журнал и журнал внеурочной деятельности, план воспитательной работы, учебную программу и по запросу – характеристики детей.

Школьникам начнут преподавать основы финансовой грамотности, также вводятся внеурочные «Разговоры о важном», сообщает «Царьград». На этих занятиях с детьми будут говорить о нравственности, проблемах экологии, гражданском воспитании. Больше времени будут уделять истории, появятся киноуроки на исторические темы, а старшеклассники будут проходить дополнительный курс «Россия – моя история».

Также ученики старших классов смогут дополнительно изучать программирование. Второй иностранный язык в 5-9-х классах будут преподавать по желанию родителей, а с 7-го класса изучение некоторых предметов разделят на базовый и углублённый уровни.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Минпросвещения запретило использовать мобильные телефоны на уроках в российских школах.

