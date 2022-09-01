Суд рассмотрел дело об отмене регистрации кандидата в Палкинском районе

13:05, 01 сентября 2022, ПАИ

Печорский районный суд рассмотрел дело по административному иску регионального отделения партии «Родина» к Михаилу Михайлову об отмене регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов Палкинского района седьмого созыва, включённого в единый список кандидатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Кандидат был выдвинут областным отделением Коммунистической партии Российской Федерации.

Суд удовлетворил иск «Родины» и отменил регистрацию кандидата в депутаты. Данное решение в законную силу пока не вступило.