Псковская школа № 17 начала учебный год с новым ФОКОТом

15:22, 01 сентября 2022, ПАИ

Установку нового физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) закончили на территории школы № 17 в Пскове. Об этом сообщил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Уже завтра там пройдут первые уроки физкультуры: школьники смогут заниматься футболом, баскетболом, воркаутом и другими видами спорта. При этом спортивный комплекс будет доступен и для жителей микрорайона, расписание посещений составит руководство школы.

«Кроме того, скоро будет определён подрядчик на ремонт улицы Новгородской. В первую очередь будет выполнено благоустройство тротуаров на пути в школу. В планах начать работы уже в этом году», – рассказал Борис Елкин.

Борис Елкин также пожелал детям удачи и успехов, поддержки и любви родителей и педагогов в честь Дня знаний.