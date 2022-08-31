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Происшествия

Максимальную сумму, украденную мошенниками у псковича, озвучила следователь

Максимальную сумму, которую мошенники украли у жителя Псковской области, на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации озвучила следователь Следственного управления регионального УМВД Ксения Ёлгина.

«Максимальная сумма хищения была в прошлом году - 8 миллионов рублей», - сообщила Ёлгина.

Начальник отдела управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области подполковник полиции Александр Полатовский отметил, что число мошенничеств растёт с каждым годом. Уже к сентябрю в регионе зафиксировано более 954 хищений, то есть мошенничеств с кражей.

«Причём большинство таких преступлений носит серийный характер. Процент раскрываемости таких преступлений невелик - около 51. Вчера, например, раскрыли преступление: молодой человек, используя социальную сеть, искал объявления о пропавших документах и писал, что вернёт их за вознаграждение. В нашей области он совершил только одно преступление, но и в других регионах тоже отметился», - уточнил Полатовский.

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