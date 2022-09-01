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78 лет исполнилось псковскому управлению ФСИН

78 лет исполнилось УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

На торжественном мероприятии с поздравительным словом к личному составу обратился врио начальника управления Виктор Леонов. В своём выступлении он высказал слова признательности за самоотверженный труд сотрудникам пенитенциарного ведомства. Он также подчеркнул, что большой опыт работы и высокий профессионализм помогут достичь значительных успехов в выполнении новых задач, поставленных Федеральной службой исполнения наказаний.

За образцовое исполнение обязанностей, высокие показатели в служебной деятельности, профессионализм Виктор Леонов вручил нескольким сотрудникам ведомственные награды и очередные специальные звания. Перед собравшимися двое молодых лейтенантов в торжественной обстановке зачитали текст присяги и получили из рук руководителя погоны.

Слова поздравлений присутствующим в актовом зале высказали также представители ветеранской организации ведомства Владимир Михайлов и Вячеслав Яковлев. Они вспомнили моменты своей службы, поблагодарили руководство УФСИН за внимательное отношение к ветеранам УИС и пожелали действующим сотрудникам и работникам дальнейших успехов.

В ходе праздничного мероприятия также вручили жилищный сертификат пенсионеру уголовно-исполнительной системы, проходившему службу в учреждениях УИС области, Виктору Масарову. Одной из важнейших мер социальной поддержки сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы является обеспечение жильём в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», уточнили в пресс-службе.

Добавим, днём образования УФСИН России по Псковской области считается 31 августа. В настоящее время в пенитенциарной системе Псковской области проходят службу более 1 200 аттестованных сотрудников и свыше 300 лиц гражданского персонала.

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