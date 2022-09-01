Политическая реклама вместо культурной афиши: псковичи жалуются на агитацию «Яблока»
Жители Пскова жалуются на то, что представители партии «Яблоко» заклеивают своими агитационными материалами стойки Театрально-концертной дирекции Псковской области, где размещаются материалы о предстоящих культурных событиях. Фотографиями с Псковским агентством информации поделился местный житель.
Отметим, что в соответствии с законодательством только Театрально-концертная дирекция может размещать информационные материалы на этих конструкциях.
Псковское агентство информации разбирается в ситуации.
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