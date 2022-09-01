В Пскове ограничат движение транспорта по улице Коммунальной
Движение машин по правой полосе улицы Коммунальной в Псковебудет закрыто в связи с проведением дорожных работ с 5 по 9 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.
Движение автотранспорта ограничат в районе Ледового дворца (при движении от улицы Рокоссовского в сторону улицы Балтийской).
Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. «При движении просьба обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - говорится в сообщении.
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