Для глав европейских государств наступил момент истины – Вячеслав Володин

09:23, 02 сентября 2022, ПАИ

Европа не сможет компенсировать объёмы газа, поставляемого ранее из России, а значит, у глав европейских государств есть лишь два выхода из ситуации, считает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«В прошлом году европейские государства закупили 341 млрд кубометров газа, из которых почти 50% – российский трубопроводный», – поделился спикер цифрами в своём Telegram-канале.

Санкции против России привели к энергетическому кризису в европейских государствах. Решить проблему дефицита газа в ходе поездки в Алжир безрезультатно пытался президент Франции Макрон, напомнил Вячеслав Володин.

«Даже если перенаправить весь экспорт трубопроводного газа из Африки, а также стран Ближнего Востока и СНГ, Европа не сможет компенсировать 62,8% объема, ранее поставляемого из России», – предположил спикер нижней палаты российского парламента.

По мнению Вячеслава Володина, для глав европейских государств наступил момент истины и есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали, – отменить санкции против России и запустить «Северный поток – 2» или оставить всё как есть, но это приведёт к проблемам в экономике и ещё больше осложнит жизнь гражданам.

«Энергетическая безопасность Европы без России невозможна», – уверен спикер Госдумы.