Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Для глав европейских государств наступил момент истины – Вячеслав Володин

Европа не сможет компенсировать объёмы газа, поставляемого ранее из России, а значит, у глав европейских государств есть лишь два выхода из ситуации, считает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«В прошлом году европейские государства закупили 341 млрд кубометров газа, из которых почти 50% – российский трубопроводный», – поделился спикер цифрами в своём Telegram-канале.

Санкции против России привели к энергетическому кризису в европейских государствах. Решить проблему дефицита газа в ходе поездки в Алжир безрезультатно пытался президент Франции Макрон, напомнил Вячеслав Володин.

«Даже если перенаправить весь экспорт трубопроводного газа из Африки, а также стран Ближнего Востока и СНГ, Европа не сможет компенсировать 62,8% объема, ранее поставляемого из России», – предположил спикер нижней палаты российского парламента.

По мнению Вячеслава Володина, для глав европейских государств наступил момент истины и есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали, – отменить санкции против России и запустить «Северный поток – 2» или оставить всё как есть, но это приведёт к проблемам в экономике и ещё больше осложнит жизнь гражданам. 

«Энергетическая безопасность Европы без России невозможна», – уверен спикер Госдумы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 сентября 2022

Ольга Тимофеева прокомментировала ситуацию с незаконной агитацией «Яблока» в Пскове
01 сентября 2022

Политическая реклама вместо культурной афиши: псковичи жалуются на агитацию «Яблока»
31 августа 2022

Контролировать ремонт школы № 16 Алексей Севастьянов намерен в еженедельном режиме
31 августа 2022

Ожидание и реальность – итоги выезда Алексея Севастьянова в две школы округа
30 августа 2022

Почти десять тысяч заявлений подали на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму
29 августа 2022

Антон Сергеев: Санкции Запада подтолкнули внутренний туризм в России к росту
29 августа 2022

Операторы КОИБ проходят обучение в Пскове
27 августа 2022

Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах для переселенцев из Донбасса и с Украины

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...